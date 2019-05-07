На День Победы Тверь ждут масштабные перекрытия

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-07T14:47:13+03:00

Часть улиц уже закрыта для проезда и парковки

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Ограничения движения транспорта в областной столице начались с 6 мая и продлятся до окончания мероприятий в честь празднования 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Так, с 6 мая до 20.00 10 мая перекрыта часть улицы Софьи Перовской.

8 мая с 15.00 до 23.00 9 мая - закрыта для проезда и парковки Театральная площадь.

С 20.00 8 мая до 00.00 9 мая на улице Софьи Перовской перекроют участок от Краснофлотской набережной до моста через Тьмаку.

В День Победы 9 мая с 6.00 утра до полуночи будут закрыты:

- улицы Софьи Перовской и Советская,

- Краснофлотская набережная,

С 8.00 до 16.00 перекроют улицы Советскую, Вольного Новгорода, наб. Степана Разина.

С 8.00 до 11.00 будет закрыта наб. Афанасия Никитина.

С 8.00 до 12.00 и с 21.30 до 00.00 - Старый Волжский мост и Волжский проезд;

С 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00 запретят проезд по Комсомольскому проспекту, Нововолжскому мосту и Тверскому проспекту. В течение дня нельзя будет проехать и по Свободному переулку.

С 10.00 до 12.00 будут закрыты улицы Бебеля и Ефимова.

Припарковаться нельзя будет с 8 по 9 мая на улице Салтыкова-Щедрина, Советской, наб. А.Никитина, у гимназии №6, на Краснофлотской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU