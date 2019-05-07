2019-05-07T14:11:33+03:00
Происшествия

В Тверской области у входа в магазин украли велосипед

Пропажу уже вернули хозяйке
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Нелидово лишилась велосипедаЖительница Нелидово лишилась велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С заявлением в МО МВД России «Нелидовский» обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее пропал велосипед. Оставив транспортное средство у входа, она пошла в магазин, в это время велосипед украли.

Оперативники выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей, составили описание украденного велосипеда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый, неработающий 35-летний житель Нелидово.

Злоумышленник во всем признался. Велосипед вернули хозяйке.

По данному факту ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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