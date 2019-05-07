В Тверской области у входа в магазин украли велосипед
С заявлением в МО МВД России «Нелидовский» обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее пропал велосипед. Оставив транспортное средство у входа, она пошла в магазин, в это время велосипед украли.
Оперативники выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей, составили описание украденного велосипеда.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый, неработающий 35-летний житель Нелидово.
Злоумышленник во всем признался. Велосипед вернули хозяйке.
По данному факту ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU