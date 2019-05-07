Житель Тверской области защитил свои трудовые права с помощью прокуратуры

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-07T13:42:57+03:00

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Сотрудники Вышневолоцкой прокуратуры Тверской области обнаружили нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Олрич Продакшн». В ведомство обратился бывший работник организации, который рассказал что при увольнении с ним не произвели окончательный расчет, а зарплату за июль, август и сентябрь 2018 года ему выплачивали не полностью и несвоевременно. Во время проверки эти сведения подтвердились и были устранены.

Прокуратура Тверской области сообщает о том, что к ответственности был привлечен директор организации и юридическое лицо. Общий размер штрафа составил 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU