Тверичанин перевел мошенникам 212 тысяч рублей за покупку иномарки
Заявление в полицию поступило от 52-летнего жителя Твери. Мужчина сообщил, что нашел в Интернете объявление о продаже автомобиля "Фиат", связался с продавцом и договорился посмотреть авто в Клину.
В разговоре по телефону у потенциального покупателя попросили аванс. С помощью мобильного приложения потерпевший перевел мошенникам 212 тысяч рублей, но по приезду в Клин не смог дозвониться до продавца иномарки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность злоумышленника устанавливается.
Сотрудники правопорядка призывают граждан быть бдительными и напоминают, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. Один из них - создание страниц и объявлений о продаже товаров по сниженным ценам.
ИСТОЧНИК KP.RU