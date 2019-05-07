Тверичанин перевел мошенникам 212 тысяч рублей за покупку иномарки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-07T13:06:27+03:00

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Заявление в полицию поступило от 52-летнего жителя Твери. Мужчина сообщил, что нашел в Интернете объявление о продаже автомобиля "Фиат", связался с продавцом и договорился посмотреть авто в Клину.

В разговоре по телефону у потенциального покупателя попросили аванс. С помощью мобильного приложения потерпевший перевел мошенникам 212 тысяч рублей, но по приезду в Клин не смог дозвониться до продавца иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность злоумышленника устанавливается.

Сотрудники правопорядка призывают граждан быть бдительными и напоминают, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. Один из них - создание страниц и объявлений о продаже товаров по сниженным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU