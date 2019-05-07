В Твери таксист на легковушке врезался в кроссовер

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-07T12:52:12+03:00

В Твери произошла авария с участием такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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ДТП случилось утром 7 мая на Волоколамском проспекте в Твери, около дома №11.

Таксист, гражданин Азербайджана, ехал на автомобиле "Ниссан Альмера", не выдержал безопасную дистанцию и въехал в "БМВ Х5". Оба автомобиля получили значительные повреждения.

По информации ГИБДД, в аварии пострадал один человек. Угрозы его жизни нет.

На Волоколамском проспекте и на проспекте Победы движение транспорта затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU