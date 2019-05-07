2019-05-07T10:27:21+03:00
Происшествия

В Тверской области пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе М-9

Потерпевшая госпитализирована
Альберт БОЙКОВ
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Женщина попала в больницуЖенщина попала в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 6 мая, на 205 км трассы М-9 "Балтия", проходящей через Зубцовский район Тверской области, произошла авария с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 08.30. Установлено, что 70-летний водитель "Daewoo Matiz" выезжая на перекресток со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Волгой". В результате столкновения отечественная легковушка опрокинулась.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии была госпитализирована 69-летняя пассажирка "Волги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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