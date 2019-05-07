2019-05-07T11:45:26+03:00
Происшествия

Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу сувенирной сабли

Дело рассмотрит Удомельский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу сабли мужчина может сесть в тюрьмуЗа кражу сабли мужчина может сесть в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Инцидент произошел в Удомле, в марте 2019 года.

Как следует из материалов дела, злоумышленник выпивал в гостях у своего знакомого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью личного обогащения, совершил хищение сувенирной сабли в ножнах, принадлежащей хозяину дома.

Вместе с "сувениром" мужчина скрылся и распорядился саблей по своему усмотрению.

Ущерб составил 10 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе суда.

По статье "Кража" злоумышленник может отправиться в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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