Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу сувенирной сабли
Дело рассмотрит Удомельский районный суд
За кражу сабли мужчина может сесть в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Инцидент произошел в Удомле, в марте 2019 года.
Как следует из материалов дела, злоумышленник выпивал в гостях у своего знакомого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью личного обогащения, совершил хищение сувенирной сабли в ножнах, принадлежащей хозяину дома.
Вместе с "сувениром" мужчина скрылся и распорядился саблей по своему усмотрению.
Ущерб составил 10 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе суда.
По статье "Кража" злоумышленник может отправиться в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU