В Твери ищут очевидцев аварии с питбайком, в которой погибли подростки

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-07T09:20:00+03:00

В аварии погибли двое подростков Фото: УГИБДД по Тверской области

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Напомним, авария произошла вечером на 5 км автодороги Тверь-Сахарово Калининского района. 22-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» при обгоне на разрешенном для этого участке дороги задел встречный питбайк.

Водитель мини-мотоцикла не справился с управлением и врезался маршрутку. В результате столкновения 15-летний водитель питбайка и его пассажир, 16-летняя девушка, погибли.

Специализированный следственный отдел УМВД России по Тверской области разыскивает очевидцев данного происшествия, обладающих любой информацией о ДТП.

Все имеющиеся сведения можно передать по телефону ССО УМВД России по Тверской области: 8-961-141-30-00.

ИСТОЧНИК KP.RU