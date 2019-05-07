В Твери ищут очевидцев аварии с питбайком, в которой погибли подростки
Напомним, авария произошла вечером на 5 км автодороги Тверь-Сахарово Калининского района. 22-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» при обгоне на разрешенном для этого участке дороги задел встречный питбайк.
Водитель мини-мотоцикла не справился с управлением и врезался маршрутку. В результате столкновения 15-летний водитель питбайка и его пассажир, 16-летняя девушка, погибли.
Специализированный следственный отдел УМВД России по Тверской области разыскивает очевидцев данного происшествия, обладающих любой информацией о ДТП.
Все имеющиеся сведения можно передать по телефону ССО УМВД России по Тверской области: 8-961-141-30-00.
ИСТОЧНИК KP.RU