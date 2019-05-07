2019-05-07T09:07:59+03:00
Общество

В Твери отремонтируют 33 километра дороги

На новый асфальт потратят 840 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери положат 33 км нового асфальтаВ Твери положат 33 км нового асфальтаФото: Влад КОМЯКОВ
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Ремонт дорог в областной столице будет осуществляться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Отремонтировать планируется 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 километров. При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон – материал, который использовали при проведении ремонтной кампании в 2017-м году (тогда дороги ремонтировала московская компания).

Аукционы на поиски подрядчиков уже объявлены, результаты будут известны в конце мая.

А уже в первых числах июня городские власти заключат контракты с победителями, и они начнут ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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