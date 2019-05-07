В Тверской области сбили женщину на велосипеде
ДТП произошло в Лихославле
В Тверской области сбили велосипедисткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло около 8.20 утра в понедельник, 6 мая. На пересечении ул. Гагарина с ул. Ямская в Лихославле 43-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио", наехал на 45-летнюю велосипедистку, не предоставив ей преимущество при выезде с прилегающей территории.
Женщина пересекала проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения иномарки.
В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения. На попутном транспорте ее доставили в Лихославльскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU