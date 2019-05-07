Менделеевский праздник пройдет в Тверской области в 33-й раз
33-ий Менделеевский праздник состоится 17 мая в Удомельском городском округе Тверской области. В этом году мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения выдающегося русского ученого, автора классического труда «Основы химии» Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летию открытия Периодического закона.
На празднике выступят финалисты Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, будет презентована книга «Д.И. Менделеев и Удомельский край».
Также в программе праздника экскурсия в деревню Касково, на родину предков Менделеева, возложение цветов к Памятному знаку и посещение новой церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
ИСТОЧНИК KP.RU