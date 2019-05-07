2019-05-07T07:34:09+03:00
Общество

Жители Твери и области поминают усопших

Радоница в этом году выпала на 7 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Радоница - главный поминальный день в годуРадоница - главный поминальный день в годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из главных поминальных дней в году – Радоница или Пасха для мертвых – в этом году выпал на 7 мая.

Именно в Радоницу принято ходить на кладбище, поминать родных, друзей, знакомых, но не плакать и грустить, а радоваться за вечную жизнь усопших.

По церковным традициям на могилу можно приносить зажженные свечи и цветы, но ни в коем случае не оставлять еду и не распивать спиртные напитки.

На Радоницу, как и в Пасху, можно сходить в храм, заказать панихиду об усопших, прочитать молитвы, поставить свечи. А после можно поехать на кладбище – прибраться на могилках и почтить память умерших.

Напомним, что в Твери 7 мая усилена работа городского общественного транспорта. Добраться до кладбищ можно на дополнительных автобусах и маршрутках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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