Жители Твери и области поминают усопших
Один из главных поминальных дней в году – Радоница или Пасха для мертвых – в этом году выпал на 7 мая.
Именно в Радоницу принято ходить на кладбище, поминать родных, друзей, знакомых, но не плакать и грустить, а радоваться за вечную жизнь усопших.
По церковным традициям на могилу можно приносить зажженные свечи и цветы, но ни в коем случае не оставлять еду и не распивать спиртные напитки.
На Радоницу, как и в Пасху, можно сходить в храм, заказать панихиду об усопших, прочитать молитвы, поставить свечи. А после можно поехать на кладбище – прибраться на могилках и почтить память умерших.
Напомним, что в Твери 7 мая усилена работа городского общественного транспорта. Добраться до кладбищ можно на дополнительных автобусах и маршрутках.
ИСТОЧНИК KP.RU