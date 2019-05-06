В Тверской области отремонтируют часть дороги от Фирово до федеральных трасс
Ремонт автодороги «Красномайский – Фирово» будет произведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, трасса общей протяженностью 57,4 км проходит по территориям Вышневолоцкого и Фировского районов. Это единственная автодорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов района, а также проезд из Фирова к двум федеральным трассам М-10 и М-11.
Ремонт данного участка начался в 2018 году, тогда было отремонтировано 10 км автодороги. В текущем году работы будут продолжены. Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится в мае, уточнили в пресс-службе правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU