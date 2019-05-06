2019-05-06T20:40:54+03:00
Общество

В Тверской области отремонтируют часть дороги от Фирово до федеральных трасс

Асфальт заменят на 24 км пути
Ольга ТРОФИМОВА
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Участок "Красномайский-Фирово" закатают в новый асфальтУчасток "Красномайский-Фирово" закатают в новый асфальтФото: Влад КОМЯКОВ
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Ремонт автодороги «Красномайский – Фирово» будет произведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, трасса общей протяженностью 57,4 км проходит по территориям Вышневолоцкого и Фировского районов. Это единственная автодорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов района, а также проезд из Фирова к двум федеральным трассам М-10 и М-11.

Ремонт данного участка начался в 2018 году, тогда было отремонтировано 10 км автодороги. В текущем году работы будут продолжены. Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится в мае, уточнили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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