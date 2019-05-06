Шедевры популярной классической музыки прозвучат в Твери в исполнении оркестра Игоря Лермана

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-06T19:03:20+03:00

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18 мая в кино-концертном зале "Панорама" с «Концертом на бис» выступит камерный оркестр Игоря Лермана.

Оркестр был создан в 1989 году. Сегодня это один из лучших музыкальных коллективов России, с успехом выступает, как в России, так и в зарубежных странах.

Репертуар оркестра обширен: от Корелли и Вивальди — до музыки современных композиторов. Множество интересных транскрипций, существенно пополнивших репертуар оркестра, выполняет для своего коллектива художественный руководитель и дирижер, основатель оркестра Игорь Лерман. Знакомые мелодии в его обработке обретают особый колорит, искусно варьируются, предоставляя музыкантам богатые возможности для проявления своей виртуозности.

По словам Юрия Башмета, «оркестр играет на высочайшем профессиональном уровне, очень музыкально и ярко прекрасные оркестровки». Елена Образцова после одного из выступлений с Камерным оркестром Игоря Лермана сказала: «Это один из лучших оркестров, с которыми я пела».

В программе концерта: П. Маккартни Yesterday, К. Бом Непрерывное движение, И. Брамс - Ф. Крейслер Венгерский танец f-moll, Ж.Б. Сенайе Рондо, Дж. Уильямс Мелодия из кинофильма «Список Шиндлера», Ф. Шуберт Пчелка, И. Альбенис Астурия, В. Гаврилин Часики, Дж.Гершвин – «It aint necessarily So» фрагмент № 5 из оперы «Порги и Бесс», В. А. Моцарт Турецкий марш и другие шедевры популярной классической музыки в транскрипции Игоря Лермана

ККЗ "Панорама"

18 мая 18:30

Стоимость билетов: 200 – 900 рублей 6+

Подробности по телефону: 8 905 601 48 80.

ИСТОЧНИК KP.RU