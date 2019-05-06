2019-05-06T18:22:53+03:00
Общество

На рынках в Твери торговали овощами и фруктами без документов

Нарушения выявили в Московском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери продавали овощи и фрукты без документовВ Твери продавали овощи и фрукты без документовФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В преддверии майских праздников, 30 апреля, сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области проверили рынки в Московском районе Твери и установили 3 факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

В ходе проверки специалисты выяснили, что несколько партий фруктов и овощей, в частности, картофель, капуста, лук, перец, огурцы, яблоки, апельсины, бананы, мандарины, груши, лимоны, виноград, клубника, привезенные из Московской области, не имеют документов.

Кроме того, о доставке данной подкарантинной продукции граждане не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили требования Федерального закона «О карантине растений».

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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