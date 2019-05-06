Жители Твери написали более 2500 "живых писем", где поздравили ветеранов, детей войны, тружеников тыла с Днем Победы

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-06T18:30:01+03:00

Более 2000 писем будут отправлены тем, кто проживает в домах престарелых и комплексных центрах социального обслуживания. Фото: ДК"Пролетарка"

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8 мая на Центральной площади перед ДК «Пролетарка» Твери состоится церемония закрытия IV кинофестиваля фильмов о Великой Отечественной войне, а также акции с Тверским филиалом Почты России - «Живые письма».

С 18 апреля более 2000 зрителей посмотрели около 50 художественных и документальных кинолент военных лет. Среди них: «Отец солдата», «В бой идут одни старики», «На войне как на войне», «Помни имя свое», «Они сражались за Родину», «Офицеры», «Жди меня», «Доктор Вера» и многие другие.

Что касается акции «Живые письма», то желающих написать теплые слова приветствия и поздравления с 74-ой годовщиной Дня Победы в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, было очень много. Более 2000 писем будут отправлены тем, кто проживает сегодня в домах престарелых и комплексных центрах социального обслуживания населения Твери и Тверской области.

В день закрытия IV кинофестиваля их передадут почтовикам. Присоединиться к акции смогут все желающие 8 марта.

Также гостей праздника ожидает концерт и показ фильма уникальной ленты «Мальчишки ехали на фронт»». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU