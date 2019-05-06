Песни военных лет прозвучат на праздничном концерте в посёлке Сахарово Твери

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-06T17:40:08+03:00

В концерте примут участие песенные, художественные, музыкальные и танцевальные коллективы

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В Доме культуры посёлка Сахарово (пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, 13) 7 мая, во вторник, состоится праздничная программа "Родина милая, Родина русая...".

В концерте примут участие: хор русской песни «Рябинушка», студия народного художественного творчества «Узорница», фольклорный ансамбль «Зарянка», детский фольклорный коллектив «Богатинка» и студия игры на гитаре «Аккорд».

Гости праздника услышат мелодии военных лет, военной тематике будет посвящено большинство творческих номеров концерта. Завершится он песней «День Победы» (солист -лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов Егор Русанов).

Концерт начнётся в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU