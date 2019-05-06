Песни военных лет прозвучат на праздничном концерте в посёлке Сахарово Твери
В Доме культуры посёлка Сахарово (пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, 13) 7 мая, во вторник, состоится праздничная программа "Родина милая, Родина русая...".
В концерте примут участие: хор русской песни «Рябинушка», студия народного художественного творчества «Узорница», фольклорный ансамбль «Зарянка», детский фольклорный коллектив «Богатинка» и студия игры на гитаре «Аккорд».
Гости праздника услышат мелодии военных лет, военной тематике будет посвящено большинство творческих номеров концерта. Завершится он песней «День Победы» (солист -лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов Егор Русанов).
Концерт начнётся в 18:30.
ИСТОЧНИК KP.RU