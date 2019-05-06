2019-05-06T17:22:25+03:00
Общество

Пассажиры тверских электричек две недели смогут не платить за провоз велосипедов

Для этого нужно получить в кассе специальный безденежный билет
Ольга ТРОФИМОВА
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Две недели велосипед можно провозить бесплатноДве недели велосипед можно провозить бесплатноФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Ездить с велосипедом в электричке и не покупать отдельный билет на провоз транспортного средства можно будет в период с 13 по 26 мая.

Такое решение Московско-Тверская ППК приняла в связи с проведением 19 мая в Москве весеннего Велофестиваля и любительской велогонки «Садовое кольцо».

Перевозка велосипедов будет бесплатной в течение недели до и после проведения Велофестиваля. В этот период у пассажиров электричек будет шанс взглянуть на велосипед как на дополнительный вид транспорта для передвижения по городу, - уверены в компании.

Отметим, что провозить велосипед бесплатно можно в течение всего года, но только в определенные часы: с 11.00 до 16.00 и с 21.00 до 6.00 в поездках по Москве и Московской области. В остальные часы перевозка велосипеда на расстояние до 100 км стоит 30 руб., дальше 100 км – 60 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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