Количество пострадавших от укусов клещей увеличилось на 300 человек
За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось более 300 жителей Верхневолжья.
Если сравнивать с прошлым годом, то с начала сезона количество укушенных ниже уровня предыдущего года в 2 раза.
Специалисты лабораторий Тверской области продолжают исследовать клещей, снятых с людей. За неделю насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не зарегистрировано, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 15% исследованных клещей. Среди населения случаев заражения не выявлено.
При присасывании клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью, напоминают в Роспотребнадзоре по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU