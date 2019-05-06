2019-05-06T17:06:04+03:00
Общество

Количество пострадавших от укусов клещей увеличилось на 300 человек

Роспотребнадзор опубликовал данные еженедельного мониторинга
Ольга ТРОФИМОВА
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Еще 300 человек пострадали от укусов клещейЕще 300 человек пострадали от укусов клещейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось более 300 жителей Верхневолжья.

Если сравнивать с прошлым годом, то с начала сезона количество укушенных ниже уровня предыдущего года в 2 раза.

Специалисты лабораторий Тверской области продолжают исследовать клещей, снятых с людей. За неделю насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не зарегистрировано, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 15% исследованных клещей. Среди населения случаев заражения не выявлено.

При присасывании клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью, напоминают в Роспотребнадзоре по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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