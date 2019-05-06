За ругань в подъезде житель Твери арестован на 4 суток
Инцидент произошел в одном из домов в Заволжском районе 29 апреля. Находясь в подъезде, житель Твери нарушал общественный порядок и спокойствие граждан - демонстративно выражался грубой нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции, игнорируя правила приличия в обществе.
На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить ругань, нарушитель отвечал отказом.
Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности.
За мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, суд установил привлечь хулигана к административной ответственности и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU