2019-05-06T16:45:09+03:00
Общество

За ругань в подъезде житель Твери арестован на 4 суток

Такое решение принял Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери арестован за мат в подъездеЖитель Твери арестован за мат в подъездеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в одном из домов в Заволжском районе 29 апреля. Находясь в подъезде, житель Твери нарушал общественный порядок и спокойствие граждан - демонстративно выражался грубой нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции, игнорируя правила приличия в обществе.

На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить ругань, нарушитель отвечал отказом.

Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности.

За мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, суд установил привлечь хулигана к административной ответственности и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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