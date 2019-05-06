За ругань в подъезде житель Твери арестован на 4 суток

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-06T16:45:09+03:00

Житель Твери арестован за мат в подъезде Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Инцидент произошел в одном из домов в Заволжском районе 29 апреля. Находясь в подъезде, житель Твери нарушал общественный порядок и спокойствие граждан - демонстративно выражался грубой нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции, игнорируя правила приличия в обществе.

На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить ругань, нарушитель отвечал отказом.

Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности.

За мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, суд установил привлечь хулигана к административной ответственности и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU