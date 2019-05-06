2019-05-06T16:12:53+03:00
Общество

В Тверской области идет розыск несовершеннолетнего мальчика

К поискам подключились сотрудники СК
Альберт БОЙКОВ
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К поискам ребенка подключились сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской областиК поискам ребенка подключились сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Кашине Тверской области пропал 15-летний местный житель. По сведениям регионального СК ребенок вышел из дома своих родственников и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. СУ СК РФ по Тверской области сообщает о том, что уже был осуществлен выезд по месту последнего пребывания ребенка, а также проведен осмотр места происшествия. Были опрошены родственники, друзья и знакомые пропавшего. В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего подростка, просьба обратиться в Кашинский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (48234) 2-22-74, 8 (48234) 2-11-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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