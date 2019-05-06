Двадцать сельских школьников будут учиться в классе для одарённых в Твери

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-06T15:49:49+03:00

В особом классе для одарённых школьники учатся 2 года - 10 и 11 класс Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Школьники уже прошли конкурсный отбор, теперь предстоит выбрать учебное учреждение, где будет сформирован специальный класс

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Практика отбора одарённых ребят для обучения по углублённой программе работает в регионе с 2002 года.

- Класс из 20 одарённых детей, проживающих в сельской местности, формировался один раз в два года на конкурсной основе. Подготовка обучающихся ведётся в течение двух лет (10-11 классы) за счёт средств областного бюджета. С 2018 года такой отбор осуществляется ежегодно, - сообщает министерство образования Тверской области. - Отбор 2019 года состоялся 25 апреля. В нем принял участие 41 школьник из районов и городских округов Тверской области.

Где сформируют «губернаторский класс» для обучения одарённых ребят в 2019-2020 учебном году, станет известно после 1 июля. До этого два года подряд грант на обучение ребят в таком классе выигрывала Академическая гимназия ТвГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU