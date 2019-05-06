2019-05-06T15:45:00+03:00
Спорт

В Твери пробегут легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню победы

Спортивные состязания состоятся 9 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Легкоатлеты региона побегут за ПобедуЛегкоатлеты региона побегут за ПобедуФото: Диля Ахмадишина
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Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет 9 мая у Обелиска Победы.

Регистрация участников начнется в 8.15 в сквере И.А. Крылова и завершится в 8.45. Принять участие в состязаниях смогут все желающие.

Торжественное открытие и начало соревнований - в 9.00.

Также, 9 мая, Марафон "Победа" пробегут жители города Конаково. Место проведения - "Конаковский бор".

Начало соревнований в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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