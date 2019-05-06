В Твери пробегут легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню победы
Спортивные состязания состоятся 9 мая
Легкоатлеты региона побегут за ПобедуФото: Диля Ахмадишина
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Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет 9 мая у Обелиска Победы.
Регистрация участников начнется в 8.15 в сквере И.А. Крылова и завершится в 8.45. Принять участие в состязаниях смогут все желающие.
Торжественное открытие и начало соревнований - в 9.00.
Также, 9 мая, Марафон "Победа" пробегут жители города Конаково. Место проведения - "Конаковский бор".
Начало соревнований в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU