Тверская городская Дума выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Орехова

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-06T15:15:04+03:00

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Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, депутаты Тверской городской Думы выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Александровича Орехова.

- Сложно представить тверское медиасообщество без этого талантливого человека - наставника и друга многих журналистов, создающих любимые горожанами издания, - говорится в соболезновании. - Владимир Орехов всегда был полон идей, воплощал в жизнь самые смелые замыслы, искренне переживал за город, ставший для него родным, избирался депутатом Законодательного собрания Тверской области и членом Общественной палаты г.Твери.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича Орехова. Светлая память об этом ярком человеке навсегда останется в истории города и в наших сердцах.

Владимир Орехов родился в 1962 году, окончил факультет журналистики Московского государственного университета.

В Твери возглавлял медиахолдинг, в который входит несколько изданий: газета, сайт и радио «Комсомольская правда»-Тверь, «Аргументы и факты»-Тверь, портал ТИА, «Ва-банк».

ИСТОЧНИК KP.RU