2019-05-06T15:01:20+03:00
Общество

XXI Волжский Крестный ход отправится от истока Волги в Тверской области 1 июня

Он будет посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской
Ольга ТРОФИМОВА
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Крестный ход начнется у Истока ВолгиКрестный ход начнется у Истока ВолгиФото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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Торжественное открытие Крестного хода состоится 1 июня на истоке Волги в деревне Волговерховье Осташковского района. Там пройдет Божественная Литургия, малое водоосвящение, концерт.

В этом году Волжский Крестный ход пройдет по территориям Осташковского и Кашинского городских округов, Пеновского, Селижаровского, Ржевского, Зубцовского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Калязинского районов. Участники пройдут через Тверь и побывают в Дубне Московской области.

Святыней Крестного хода станет икона святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка.

Завершится XXI Волжский Крестный ход 15 июня в Калязине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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