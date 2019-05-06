XXI Волжский Крестный ход отправится от истока Волги в Тверской области 1 июня
Торжественное открытие Крестного хода состоится 1 июня на истоке Волги в деревне Волговерховье Осташковского района. Там пройдет Божественная Литургия, малое водоосвящение, концерт.
В этом году Волжский Крестный ход пройдет по территориям Осташковского и Кашинского городских округов, Пеновского, Селижаровского, Ржевского, Зубцовского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Калязинского районов. Участники пройдут через Тверь и побывают в Дубне Московской области.
Святыней Крестного хода станет икона святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка.
Завершится XXI Волжский Крестный ход 15 июня в Калязине.
ИСТОЧНИК KP.RU