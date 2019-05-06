2019-05-06T14:25:15+03:00
Общество

В День Победы в небе над Тверью самолеты пролетят парадным строем

С воздуха город поздравят Ил-76
Ольга ТРОФИМОВА
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Участников парада с победой поздравят с воздухаУчастников парада с победой поздравят с воздухаФото: Ирина ТАРАСОВА
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9 мая Город воинской славы – Тверь с Днём Победы поздравят с воздуха самолеты ИЛ-76 из состава 334 военно-транспортного авиационного полка 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии ВКС РФ.

Три самолёта пролетят парадным строем над обелиском Победы по возращении на аэродром базирования в Мигалово после участия в воздушном параде над Красной площадью в Москве.

В настоящее время подготовка к масштабному празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе практически завершена. Центральные торжества 9 мая состоятся в Городах воинской славы Твери и Ржеве.

В обоих городах запланированы церемонии возложения цветов и венков к обелискам и братским захоронениям, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, выставки военной техники, праздничные концерты, фейерверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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