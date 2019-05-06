Работник украл у своей хозяйки 30 тысяч рублей в Тверской области
Сообщение о похищении денежных средств поступило в дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» от 51-летней местной жительницы.
Полицейские установили, что деньги на общую сумму 30 тысяч рублей украл подсобный рабочий, который делал ремонт в доме потерпевшей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина был доставлен в полицию, где сознался в содеянном и вернул деньги.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU