2019-05-06T13:09:16+03:00
Происшествия

Работник украл у своей хозяйки 30 тысяч рублей в Тверской области

Инцидент произошел в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник во всем призналсяЗлоумышленник во всем призналсяФото: Валерий РОМАНОВ
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Сообщение о похищении денежных средств поступило в дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» от 51-летней местной жительницы.

Полицейские установили, что деньги на общую сумму 30 тысяч рублей украл подсобный рабочий, который делал ремонт в доме потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина был доставлен в полицию, где сознался в содеянном и вернул деньги.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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