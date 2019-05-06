2019-05-06T12:57:43+03:00
Происшествия

Мужчина сжег несколько хозпостроек и баню в Тверской области

Ущерб составил 300 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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За умышленный поджог мужчине грозит 5 лет тюрьмыЗа умышленный поджог мужчине грозит 5 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сообщение о том, что в поселке Орша загорелись хозяйственные постройки, поступило в дежурную часть от местных жителей.

Выяснилось, что постройки принадлежали 62-летнему пенсионеру. А баня на соседнем участке, которая также пострадала от огня, 38-летней местной жительнице.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что в результате поджога хозяйственная постройка выгорела полностью, а баня – частично.

В настоящее время подозреваемый в поджоге задержан и дал признательные показания. Мужчина пояснил, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения с потерпевшим.

Предварительная сумма причиненного ущерба составила порядка 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигатель может сесть в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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