В Тверской области на путепроводе полностью разрушился асфальт

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-06T11:50:09+03:00

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К сотрудникам прокуратуры Лихославльского района Тверской области обратились жители посёлка Калашниково, которые вынуждены ездить по непригодному для этого путепроводу. Во время проверки выяснилось, что асфальтовое покрытие строения ведущего через Октябрьскую железную дорогу в сторону улицу Линейной, полностью разрушилось. При этом только по путепроводу возможно проехать через железную дорогу на транспортном средстве.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал незаконным бездействие администрации и обязал её отремонтировать асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU