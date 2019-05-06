2019-05-06T11:49:26+03:00
Общество

Избирательная комиссия Тверской области выразила соболезнования в связи с кончиной Владимира Орехова

Журналист, общественный деятель, глава медиахолдинга ушел из жизни 3 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Владимир Орехов ушел из жизни 3 мая ФОТО: Аиф - ТверьВладимир Орехов ушел из жизни 3 мая ФОТО: Аиф - Тверь
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Избирательная комиссия Тверской области выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким, профессиональному журналистскому сообществу Тверской области в связи с уходом из жизни Владимира Александровича Орехова.

- Мы потеряли по-настоящему талантливого человека, незаурядного руководителя, профессионала, с именем которого связано множество страниц в истории развития федерального и регионального медиапространства, становления и развития гражданского общества.

Неоспоримым достижением и творческим наследием Владимира Александровича останется создание и последующее развитие изданий, сайтов и радио холдинга «На Озерной», команды которых во многом сформировали узнаваемое лицо тверской журналистики, предопределили пути ее развития на годы вперед, обозначили новые тенденции, востребованные гражданским обществом и самой жизнью, - говорится в соболезновании родным и близким от имени коллектива и председателя Облизбиркома Валентины Дроновой.

Владимир Александрович оставил яркий след в самых разных сферах профессиональной, общественной и политической жизни нашего города и региона, многим дал путевку в жизнь, открыл новые имена в тверском медиапространстве.

Его заслуги и творческое наследие будут жить всегда, останутся в истории Тверской области, в памяти всех, кто близко знал этого замечательного человека, кому посчастливилось с ним работать и общаться.

Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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