Избирательная комиссия Тверской области выразила соболезнования в связи с кончиной Владимира Орехова
Избирательная комиссия Тверской области выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким, профессиональному журналистскому сообществу Тверской области в связи с уходом из жизни Владимира Александровича Орехова.
- Мы потеряли по-настоящему талантливого человека, незаурядного руководителя, профессионала, с именем которого связано множество страниц в истории развития федерального и регионального медиапространства, становления и развития гражданского общества.
Неоспоримым достижением и творческим наследием Владимира Александровича останется создание и последующее развитие изданий, сайтов и радио холдинга «На Озерной», команды которых во многом сформировали узнаваемое лицо тверской журналистики, предопределили пути ее развития на годы вперед, обозначили новые тенденции, востребованные гражданским обществом и самой жизнью, - говорится в соболезновании родным и близким от имени коллектива и председателя Облизбиркома Валентины Дроновой.
Владимир Александрович оставил яркий след в самых разных сферах профессиональной, общественной и политической жизни нашего города и региона, многим дал путевку в жизнь, открыл новые имена в тверском медиапространстве.
Его заслуги и творческое наследие будут жить всегда, останутся в истории Тверской области, в памяти всех, кто близко знал этого замечательного человека, кому посчастливилось с ним работать и общаться.
Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память!
ИСТОЧНИК KP.RU