2019-05-06T12:13:54+03:00
Происшествия

Жителя Твери задержали за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек может отправиться в тюрьму на три годаМолодой человек может отправиться в тюрьму на три годаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22-летний, безработный житель областной столицы был задержан сотрудниками полиции УМВД России по Тверской области на улице Вокзальная.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых оперативники обнаружили у молодого человека сверток с веществом растительного происхождения общей массой более 2 г.

Задержанный пояснил, что наркотики он хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за «Незаконное хранение наркотических веществ».

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах было приобретено опасное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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