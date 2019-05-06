Жителя Твери задержали за хранение наркотиков
22-летний, безработный житель областной столицы был задержан сотрудниками полиции УМВД России по Тверской области на улице Вокзальная.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых оперативники обнаружили у молодого человека сверток с веществом растительного происхождения общей массой более 2 г.
Задержанный пояснил, что наркотики он хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за «Незаконное хранение наркотических веществ».
Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах было приобретено опасное вещество.
ИСТОЧНИК KP.RU