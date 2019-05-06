Жителя Твери задержали за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-06T12:13:54+03:00

Молодой человек может отправиться в тюрьму на три года Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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22-летний, безработный житель областной столицы был задержан сотрудниками полиции УМВД России по Тверской области на улице Вокзальная.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых оперативники обнаружили у молодого человека сверток с веществом растительного происхождения общей массой более 2 г.

Задержанный пояснил, что наркотики он хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за «Незаконное хранение наркотических веществ».

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах было приобретено опасное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU