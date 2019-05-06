2019-05-06T10:20:42+03:00
Происшествия

Иномарка съехала с дороги и опрокинулась в Тверской области

Водитель и пассажир в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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В кювете оказалась иномаркаВ кювете оказалась иномаркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло около 19.00, 5 мая, на 29 км автодороги ДубнаКимры - Горицы Кимрского района Тверской области.

40-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой Фольксваген Поло, потеряла контроль над управлением автомобиля. Автоледи не учла дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрала скорость движения, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП 58-летний пассажир (не пристегнутый ремнем безопасности) и водитель с телесными повреждениями доставлены в Кимрскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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