Иномарка съехала с дороги и опрокинулась в Тверской области
Водитель и пассажир в больнице
В кювете оказалась иномаркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло около 19.00, 5 мая, на 29 км автодороги Дубна – Кимры - Горицы Кимрского района Тверской области.
40-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой Фольксваген Поло, потеряла контроль над управлением автомобиля. Автоледи не учла дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрала скорость движения, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП 58-летний пассажир (не пристегнутый ремнем безопасности) и водитель с телесными повреждениями доставлены в Кимрскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU