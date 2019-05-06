Две школьницы оказались под колесами легковушки в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-06T08:57:30+03:00

Две девушки оказались под колесами авто Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Авария случилась на улице Коминтерна вечером, 5 мая. Две девочки 13 и 14 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль.

Транспортным средством управлял гражданин Белоруссии. Водитель был трезв и пояснил сотрудникам ДПС, прибывшим на место, что не заметил девочек из-за света фар встречного автомобиля.

У пострадавших диагностировали ссадины, ушибы и подозрение на сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU