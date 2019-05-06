Жители Твери и области напишут «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-06T08:23:49+03:00

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Мероприятие приурочено к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Диктант Победы» напишут во всех субъектах РФ и еще в 22 странах мира.

В Тверской области проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет на трех площадках: в Твери - в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М.Горького и Тверском суворовском военном училище и в Оленинской средней общеобразовательной школе (Оленинский район).

Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться на одну из площадок его проведения или зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф

Начало диктанта 7 мая в 13.00, онлайн тестирование - в 14.00.

В диктанте – 20 заданий. Вопросы посвящены ключевым историческим датам, событиям, военной географии, героям войны и многому другому. На выполнение будет отведено 45 минут.

Перед началом «Диктанта Победы» в регионах пройдут трансляции из Музея Победы, - центральной площадки мероприятия, где почетные гости объявят о старте акции.

Имена победителей назовут 12 июня – в День России.

ИСТОЧНИК KP.RU