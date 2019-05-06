Три района Твери останутся без электричества

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-06T07:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Опубликован новый график отключения электроэнергии. В период короткой рабочей недели с 6 по 8 мая без электроэнергии останутся три района Твери.

Так, 6 мая энергетики обесточат часть Заволжского района:

с 9.30 до 11.00 Кольцевой пр-д, д. 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50; 1-й Кольцевой пр-д, д. 1/66-9/74, 2/64-18/75; 2-й Кольцевой пр-д, д. 1/60-15, 2/58-16; ул. Куйбышева, д. 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65; ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18; 3-й Кольцевой пр-д, д. 1/48-15/59 2/46-16/54; 4-й Кольцевой пр-д, д. 1/42-15/53, 2/40-18/51; 5-й Кольцевой пр-д, д. 3-17/41, 2/28-14-30; 6-й Кольцевой пр-д, д. 2/22-18/33, 1/24-13; ул. Короленко, д. 20-42, 21-43/41; ул. Крайняя, д. 31, 43, 45, 47, 51; ул. Л Толстого, д. 2, 24-42, 19/19-41; пр-д Тельмана, д. 43/12; 4-й Куйбышева пр-д, д. 5-15; 1-й пр-д Куйбышева, д. 5; ул. Прошина, д. 54.

В Пролетарке света не будет 6 мая:

С 13.30 до 16.00 по адресам: ул. Спартака, д. 32, 20-38; ул. 1-я Пески, д. 1/19-43, 2-44; ул. 4-е Пески, д. 5; пер. 2-е Пески, д. 1-7, 2-8.

С 09.00 до 16.00: ул. 5-я К. Слободы, д. 29; ул. 4-я К. Слободы, д. 30-38а, 25, 25а; ул. 2-я К. Слободы, д. 28-44б; ул. Виноградова, д. 24, 21/11-37, 11/21.

С 09.00 до 16.00: ул. Авангардная, д. 17-25а; ул. Планировочная, д. 17-41, 20-50; ул. Кондукторская, д. 10-28, 15-33; ул. Широкая, д. 16-26, 23, 25; ул. Бригадная, д. 31, 41; пр-д Кондукторский, д. 16-20, 15-19; ул. Складская, д. 24, 26.

Во вторник, 7 мая электричество отключат в Заволжье:

с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Ломоносова, д. 75-91а; ул. 2-я Новозаводская, д. 45-89, 54-88/36; ул. 1-я Новозаводская, д. 44-88, 49-89/30; б-р Затверецкий, д. 60/2-68; ул. Туполева, д. 4-12/45; пер. Ломоносова, д. 1/62-17, 2/60-18; 1-й Клубный пер., д. 25-41, 26-46.

В Московском районе:

с 13.00 до 16.00: ул. Левитана, д. 20, 26, 28; б-р Гусева, д. 7.

В среду, 8 мая – в Пролетарском: с 09.00 до 16.00 по ул. 1-я Профинтерна, д. 6-20; ул. 2-я Профинтерна, д. 5-31, 10-40.

И Московском: с 9.30 до 12.00 без света останется Промышленный пр-д, д. 1, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU