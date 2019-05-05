2019-05-05T22:08:06+03:00
Происшествия

Во время распития спиртных напитков жителя Тверской области лишили телефона

В преступлении подозревается участник застолья
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина признался полицейским в совершении преступленияМужчина признался полицейским в совершении преступленияФото: Василий ХОДАРЕВ
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К полицейским Западной Двины Тверской области с заявлением о краже телефона обратился 39-летний местный житель. С его слов техника стоимостью в 10 тысяч рублей пропала из квартиры. Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевший распивал алкоголь с малознакомым мужчиной, который и похитил телефон. После сбора улик удалось задержать ранее судимого безработного 21-летнего местного жителя. Подозреваемый признался в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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