В Тверской области пропал мужчина
Тверской поисково-спасательный отряд «Сова» сообщает о том, что идет розыск Макарова Михаила Алексеевича 1971 года рождения. 2 мая около 22:00 мужчина ушел из дома знакомого (д. Дмитрово) в сторону деревни Сидоровка и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, светлые волосы, спереди лысина
Особые приметы: на руке татуировка дракона с огнем, есть и другие татуировки
Одежда: бело-серый свитер с двумя карманами на молнии, джинсы
С собой: металлоискатель, лопата
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8(915)722-55-66; 8(920)165-08-85; или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU