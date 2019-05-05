В Тверской области пропал мужчина

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-05T18:32:35+03:00

Он не дает о себе знать уже три дня

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Тверской поисково-спасательный отряд «Сова» сообщает о том, что идет розыск Макарова Михаила Алексеевича 1971 года рождения. 2 мая около 22:00 мужчина ушел из дома знакомого (д. Дмитрово) в сторону деревни Сидоровка и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, светлые волосы, спереди лысина

Особые приметы: на руке татуировка дракона с огнем, есть и другие татуировки

Одежда: бело-серый свитер с двумя карманами на молнии, джинсы

С собой: металлоискатель, лопата

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8(915)722-55-66; 8(920)165-08-85; или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU