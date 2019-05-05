В Москве отдельной колонной «Бессмертного полка» пройдут потомки сражавшихся подо Ржевом Тверской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-05T18:00:18+03:00

Акция памяти «Бессмертный полк» проходит и в России, и за рубежом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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9 мая отдельной колонной «Бессмертного полка» в Москве пройдут потомки солдат и офицеров, которые сражались подо Ржевом. Она будет организована Российским военно-историческим обществом. Чтобы присоединиться к шествующим надо пройти регистрацию на портале https://histrf.ru, где затем создать плакат с фото, именем, званием бойца и распечатать его.

Точное время и место сбора будет опубликовано на сайте Российского военно-исторического общества https://rvio.histrf.ru. Кроме того, напоминание придет на электронную почту тех, кто уже зарегистрировался для участия в шествии.

Напомним, что рядом с трассой М-9 продолжается строительство мемориалу Советскому солдату, который увековечит память 65 тысяч воинов павших в боях.

ИСТОЧНИК KP.RU