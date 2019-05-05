МЧС предупреждает жителей Тверской области о высокой пожароопасности

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-05T16:38:09+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на ФГБУ "Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщает, что 6 и 7 мая в некоторых районах региона сохранится риск возникновения пожара. Спасатели призывают граждан предельно внимательно отнестись к предупреждению, и ни в коем случае не поджигать траву, а также тщательно тушить сигареты и спички. В случае ЧП незамедлительно звоните в единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Доступен и единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU