2019-05-05T15:04:09+03:00
Происшествия

В Твери задержан молодой мужчина с наркотиками

За попытку сбыть запрещенные вещества ему грозит до 20 лет лишения свободы
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские продолжают расследованиеПолицейские продолжают расследованиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские задержали в Твери мужчина 1998 года рождения с наркотиками в кармане. Во время личного досмотра силовики нашли у него 90 грамм запрещенных веществ растительного происхождения. Полицейские считают, что задержанный хотел распространять наркотик на территории региона. А во время обыска в квартире мужчины были обнаружены различные принадлежности для фасовки и взвешивания запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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