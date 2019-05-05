Спортсмен из Твери завоевал титул чемпиона России по мас-рестлингу

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-05T14:10:58+03:00

Роман Калинин одержал победу в категории до 15 кг Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Изменить размер текста: A A

Тверской спортсмен Роман Калинин стал чемпионом России по мас-рестлингу. Соревнования, которые проходили в Чебоксарах, собрали под своей эгидой 119 силачей из 22 регионов страны. Тверской спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 125, сумев в финале одолеть Эрчима Баппагаема, который представлял Якутск. Благодаря победе тверичанин прошел отбор в состав сборной России для участия в международных стартах.

Напомним, что в 2017 года Роману Калинину на финальном этапе Кубка мира удалось завоевать золотую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU