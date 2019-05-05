2019-05-05T12:24:01+03:00
Происшествия

Один человек пострадал в результате ДТП в Твери

Водители не смогли поделить дорогу
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские работали на месте ДТППолицейские работали на месте ДТПФото: Кирилл ЧАЩИН
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В воскресенье, 5 мая, в Твери на улице Туполева у дома №101, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. По сведениям регионального УГИБДД, один из водителей выезжая с прилегающей территории, не стал уступать дорогу автомобилисту, который имел преимущество в движении. В результате автомобили столкнулись, а один человек получил травмы. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Полицейские проверили и состояние водителей на факт опьянения, однако никаких нарушений выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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