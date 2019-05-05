Молодежный фестиваль пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-05T11:40:44+03:00

Попасть на мероприятие можно бесплатно Фото: Вадим Дорохин, из архива фестиваля "Копье св. Георгия"

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В среду, 5 мая, в парке Победы пройдет молодежный фестиваль исторического моделирования «Копье святого Георгия». Мероприятие посвящено победе великого князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере во время Ледового побоища.

Гости фестиваля увидят средневековую полосу препятствий, выступление фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, и многое другое. Кроме того у желающих будет возможность приобрести отправиться в торговые ряды и приобрести себе памятные сувениры. Мероприятие начнется в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU