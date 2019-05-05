В Тверской области пьяный мужчина грозился взорвать дом при помощи газа
Дебошира поймали полицейские
За свой поступок мужчина ответит в судеФото: Анна КОЛПАКОВА
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В субботу, 4 мая, в Конаково на улице Баскакова произошел неприятный инцидент. Один из жителей многоквартирного дома угрожал взорвать строение при помощи газа. Очевидцы недолго думая вызвали силовиков, которые в кратчайшее время оказались на месте, где и задержали дебошира.
По сведениям УМВД России по Тверской области, мужчина находится под административным арестом. Простым предупреждением дебоширу вряд ли удастся отделаться. В понедельник состоится суд, который с большой долей вероятности приговорит мужчину к штрафу.
ИСТОЧНИК KP.RU