В Тверской области пьяный мужчина грозился взорвать дом при помощи газа

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-05T11:30:02+03:00

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В субботу, 4 мая, в Конаково на улице Баскакова произошел неприятный инцидент. Один из жителей многоквартирного дома угрожал взорвать строение при помощи газа. Очевидцы недолго думая вызвали силовиков, которые в кратчайшее время оказались на месте, где и задержали дебошира.

По сведениям УМВД России по Тверской области, мужчина находится под административным арестом. Простым предупреждением дебоширу вряд ли удастся отделаться. В понедельник состоится суд, который с большой долей вероятности приговорит мужчину к штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU