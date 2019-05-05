2019-05-05T09:40:53+03:00
Происшествия

Похититель велосипеда задержан в Тверской области

Преступление совершил безработный мужчина
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Конаково Тверской области с заявлением о краже велосипеда обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что транспортное средство она оставила у входа в магазин, однако когда вернулась его там уже не было. Со слов заявительницы был составлен внешний вид велосипеда, после чего полицейские начали отрабатывать места его возможного сбыта краденого. Некоторое время спустя был задержан и подозреваемый. Им оказался 32-летний безработный житель Конаково.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, транспортное средство уже вернули владелице, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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