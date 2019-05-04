2019-05-05T00:04:52+03:00
Звезды

5 мая верующие в Твери отметят Антипасху, а фольклористы - Красную горку

Этот день считался самым лучшим для свадеб и сватовства
Ирина ТАРАСОВА
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Название Антипасха означает "Вместо Пасхи" или "Пасха напротив Пасхи". Фото: ДМЦ ТверьНазвание Антипасха означает "Вместо Пасхи" или "Пасха напротив Пасхи". Фото: ДМЦ Тверь
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5 мая православные верующие будут отмечать Антипасху или Фомину неделю, именно так в церковном календаре называется первое воскресенье после Пасхи. Название Антипасха означает "Вместо Пасхи" или "Пасха напротив Пасхи".

В народной же традиции этот день называется иначе - Красная горка. Еще в дореволюционной России на нее приходилось наибольшее количество свадеб, устраивались гуляния, сватовства. Молодежь наряжалась в самую красивую одежду и шла петь и танцевать, предпочитая возвышенности.

Интересно, что с этого дня, впервые с начала Великого поста, церковь возобновляла проведение венчальных обрядов. Считалось, что свадьба, сыгранная именно в это день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Если в селе была свадьба на Красную горку, то праздничные игрища и свадьба сливались в одно мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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