Это было невероятно! На открытии мотосезона в колонне байкеров по Твери проехали юристы, пожарные и врачи

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-04T18:53:57+03:00

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4 мая в Твери состоялось открытие мотосезона. Днем ранее байкеры сезон открыли в Москве.

В 14.00 колонна из 500 мотоциклистов выехала с улицы Псковская и далее проследовала по всему городу.

- Это было просто невероятно! - поделилась с "КП" тверичанка Ирина Фомина, которая проехала в колонне впервые. - Во-первых, организация была на высшем уровне, дороги заранее перекрыли. Во-вторых, водители автомобилей уступали нам, а ДПС контролировала весь проезд колонны. Плюс, сами мотоциклисты не нарушали строй, пропускали друг друга. И, в-третьих, какие это были эмоции! Жители нас приветствовали, всё снимали на видео, кричали!

Кроме того, девушка поделилась, что перед проездом ей удалось пообщаться непосредственно с с участниками заезда, мотолюбителями.

- Я даже не думала, что оказывается байкеров так много в "обычных" сферах жизни. В колонне плечом к плечу ехали не хулиганы, как многие привыкли думать, а врачи, юристы, преподаватели и даже пожарные. И это было прекрасно!

Мероприятие завершилось праздником у ТЦ РИО, где можно было посмотреть на ретро-автомобили, оценить выступления мотоциклистов и послушать музыку.

Открытие мотосезона в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА

Открытие мотосезона в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА

Открытие мотосезона в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА

Открытие мотосезона в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА

Открытие мотосезона в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU