2019-05-04T13:28:59+03:00
Звезды

Праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» продолжает в Твери пасхальные мероприятия

Вход на мероприятие свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Участники праздника - 15 детских коллективов из Тверской области и МосквыУчастники праздника - 15 детских коллективов из Тверской области и МосквыФото: Ирина ТАРАСОВА
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4 мая в рамках пасхальных мероприятий в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы проходит II открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна».

Открытие фестиваля состоялось в 13:00 с зоны «Весна-весеница», где пройдут традиционные пасхальные игры и мастер-классы.

В 14:00 начнется праздничный концерт «Весна красна идет, праздник светлый нам несет!», в котором примут участие 15 детских фольклорных коллективов из Тверской области и Москвы.

Завершится программа детская игровая вечеркой «Играем русского».

Вход свободный.

Приглашают всех желающих.

Тверской областной дом народного творчества

ул.Советская, 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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