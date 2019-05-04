Праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» продолжает в Твери пасхальные мероприятия
4 мая в рамках пасхальных мероприятий в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы проходит II открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна».
Открытие фестиваля состоялось в 13:00 с зоны «Весна-весеница», где пройдут традиционные пасхальные игры и мастер-классы.
В 14:00 начнется праздничный концерт «Весна красна идет, праздник светлый нам несет!», в котором примут участие 15 детских фольклорных коллективов из Тверской области и Москвы.
Завершится программа детская игровая вечеркой «Играем русского».
Вход свободный.
Приглашают всех желающих.
Тверской областной дом народного творчества
ул.Советская, 42.
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