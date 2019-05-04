Праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» продолжает в Твери пасхальные мероприятия

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-04T13:28:59+03:00

Участники праздника - 15 детских коллективов из Тверской области и Москвы Фото: Ирина ТАРАСОВА

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4 мая в рамках пасхальных мероприятий в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы проходит II открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна».

Открытие фестиваля состоялось в 13:00 с зоны «Весна-весеница», где пройдут традиционные пасхальные игры и мастер-классы.

В 14:00 начнется праздничный концерт «Весна красна идет, праздник светлый нам несет!», в котором примут участие 15 детских фольклорных коллективов из Тверской области и Москвы.

Завершится программа детская игровая вечеркой «Играем русского».

Вход свободный.

Приглашают всех желающих.

Тверской областной дом народного творчества

ул.Советская, 42.

ИСТОЧНИК KP.RU