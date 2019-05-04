На Академической даче художников в Тверской области будут писать самую большую картину мслом

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-04T11:27:57+03:00

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4 мая на Академической даче художников имени И.Е. Репина в Вышневолоцком районе Тверской области будут писать самую большую картину. Сложность заключается в ограничениях: размер полотна составит 2 на 5 метров и писать будут маслом, с натуры, в течение часа. За точностью исполнения всех правил будут следить представители книги рекордов России.

Мероприятие пройдет в рамках традиционного «Пленэра на Академичке», который завершится 5 мая. Также для гостей и участников мероприятия в программе – обзорная экскурсия, мастер-классы для начинающих и опытных мастеров по живописи маслом, акварелью, пастелью и множество других интерактивных мероприятий. Пленэр входит в число мероприятий событийного календаря Тверской области.

Академическая дача имени И. Е. Репина – старейшая и широко известная творческая база Союза художников России, куда уже более 100 лет российские живописцы съезжаются для участия в коллективных пленэрах. На «Академичке» в разные годы работали И. Репин, А. Куинджи, И. Бродский, В. Серов, П. Чистяков, С. Виноградов, В. Бакшеев, С. Абугов, И. Левитан, М. Курилко, П. Митурич, Н. Рерих, А. Рылов, А. Васнецов, К. Богаевский, А. Рябушкин, А. Яковлев, Н. Богданов-Бельский и другие известные русские художники.

ИСТОЧНИК KP.RU