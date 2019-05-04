Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Орехова

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-04T12:21:24+03:00

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3 мая ушел из жизни журналист, общественный деятель, владелец медиахолдинга Владимир Орехов.

Свои соболезнования выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Владимир Александрович прожил яркую жизнь. С его именем связано создание целого ряда средств массовой информации, внедрение новых технологий в медиасфере Тверской области. Благодаря его таланту организатора и редактора многие журналисты смогли реализовать свой творческий потенциал на тверской земле. Яркий автор, эффективный руководитель, активный участник общественной и политической жизни – таким останется Владимир Александрович в памяти всех, кому довелось с ним работать и общаться. Его имя навсегда останется в истории Верхневолжья, - говорится в соболезновании родным и близким от имени Игоря Рудени.

Владимир Орехов родился в 1962 году, окончил факультет журналистики Московского государственного университета.

В Твери возглавлял медиахолдинг, в который входит несколько изданий: газета, сайт и радио «Комсомольская правда»-Тверь, «Аргументы и факты»-Тверь, портал ТИА, «Ва-банк».

ИСТОЧНИК KP.RU